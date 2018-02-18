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Рейтинг букмекерских контор

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Фонбет
Леон
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Фрибет 10000 ₽
Фрибет 10000 ₽
100% до 20000 ₽
Фрибет 500 ₽
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Стратегии ставок на футбол

Ставки на угловые (прематч/лайв)
Стратегии на футбол

Ставки на угловые (прематч/лайв)

2018-03-05 0

Букмекерские конторы относительно недавно стали предлагать игрокам делать ставки на статистические показатели отдельно взятого матча: угловые, фолы, карточки. Ставки на угловые  выглядят наиболее интересно и [Читать далее]

Стратегия ставок на "жёлтые карточки"
Стратегии на футбол

Рабочие стратегии ставок на жёлтые карточки

2018-03-14 0

Прогнозирование статистических данных матча – такой же беттинг, как и предугадывание победителя поединка или количество забитых мячей. Современные БК дают широкую роспись на тотал жёлтых [Читать далее]

Стратегии ставок на баскетбол

ТБ в четверти
Стратегии на баскетбол

Стратегия на баскетбол «Тотал больше в четвертях»

2018-04-12 1

Букмекерские конторы включают в баскетбольные росписи ставки на тотал больше/меньше в четвертях. В результативных чемпионатах бывает выгодно ставить на ТБ в четверти. Не обязательно выбирать [Читать далее]

Стратегии ставок на теннис

Ставки на фаворита, проигравшего первый сет
Стратегии на теннис

Ставки на фаворита, проигравшего первый сет

2018-03-31 0

В большом теннисе часто происходят такие ситуации, когда фаворит проигрывает первый сет. Такое бывает на турнирах Большого шлема, когда играются трехсетовые матчи. Причин здесь несколько. [Читать далее]

Ставки на геймы в теннисе
Стратегии на теннис

Ставки на геймы в теннисе

2019-05-03 0

Теннис является одним из самых востребованных видов спорта для лайв ставок. Поскольку матчи состоят из сетов, геймов и розыгрышей, то можно найти достаточно валуйных предложений. [Читать далее]

Стратегии на теннис

Вилки на теннис в лайве

2019-05-28 1

Теннисные матчи хорошо подходят для ставок в лайве по вилочной стратегии. Напомним, что вилка, или арбитражная ситуация наступает, если можно поставить на разные варианты определенные [Читать далее]

Стратегии ставок на хоккей

Стратегия против ничьих в периодах
Стратегии на хоккей

Стратегия ставок на хоккей «Против ничьих в периодах»

2018-03-16 0

Прибыльной стратегией ставок на хоккей является «Против ничьих в периодах». Ставить необходимо перед началом одного из периодов. Поскольку коэффициенты на данное событие не поднимаются выше [Читать далее]

Ставки на хоккей по системе Дениса Балунова
Стратегии на хоккей

Ставки на хоккей по системе Дениса Балунова

2019-09-11 1

Хоккейные ставки пользуются большим спросом у бетторов. Существует много эффективных методик ставок на хоккейные поединки, как система ставок на хоккей от Дениса Балунова. Она предназначена [Читать далее]

Ставки на спорт

С быстрым развитием интернет технологий появилась масса возможностей для заработка денег онлайн с помощью своего компьютера и собственных умений. Самым перспективным средством интернет-заработка стали ставки на спорт. В отличие от массы других способов заработка в ставках на спорт присутствует большая часть успеха, зависящая от ваших собственных умений. Чем больше и лучше ваши навыки в беттинге, тем наиболее выгодно вы сможете проводить время за ставками. К сожалению приобрести все необходимые знания собственными силами чрезвычайно трудно и долго. Сайт Betpush.ru поможет вам максимально быстро освоить правильную игру в букмекерских конторах и стать профессионалом!

Обучение ставкам на спорт

Обучение в ставках долгий и тяжёлый процесс! Большинство игроков, при совершении ставок допускают массу не обязательных ошибок, которые у него появились на этапе знакомства со ставками. Каждая ошибка наносит существенный удар по банкроллу, тем самым заставляя игрока топтаться на одном месте, вместо того чтобы наращивать свой игровой банк. Чтобы каждый начинающий и опытный игрок смог максимально быстро овладеть всеми азами и тонкостями прогнозирования и игры, на сайте присутствует большой раздел — обучение ставкам.

Спортивная аналитика

Аналитика ставок на спорт — фундаментальная основа всех элементов системы «успешной игры в ставках на спорт». Умение правильно анализировать спортивные события и грамотно их трактовать приходит со временем. Не даром букмекерские конторы имеют большой штаб собственных аналитиков, которые корректируют коэффициенты на предстоящие игры в линии. Всегда где есть человеческий фактор существует место для ошибки. В таком деле как ставки на спорт ошибки и недочёты аналитиков — не редкость. Грамотный анализ матчей всегда позволяет отобрать несколько валуйных исходов для ставок.

Последние новости спорта

Знания актуальных спортивных новостей является немаловажным качеством хорошего прогнозиста. ROI игрока и его рост во многом зависят от того объёма информации, которым он владеет. Знание последних новостей спорта, касательно того вида на который делается ставка, позволяет увеличить число успешных ставок. Мониторинг трансферных окон, состояний внутри команд и в целом общей картины, происходящего в мире спорта можно наблюдать в разделе — новости.

Стратегии ставок

Идеальная стратегия ставок на спорт в воображении большинства игроков, ассоциируется с определённым, в целом бездумным алгоритмом, который будет гарантировать стабильный доход. Данное умозаключение — полная утопия. Лучшей (рабочей) стратегией ставок на спорт считается вымеренная закономерность статистических показателей, обозначенных в её основе. Проверить правильность работы выверенных закономерностей под силу далеко не каждому профессионалу. Полный разбор известных стратегий и проверка новых схем игры будет выкладываться в рубрике — стратегии ставок на спорт.

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